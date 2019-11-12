فرج عامر: "عربية الفول بتكسب أكثر من المصنع"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت خطوات للنهوض بالصناعة المصرية، منها خفض سعر الفائدة الصناعية، والبدء في تعديل قانون الجمارك، لكنها لم تكن كافية، وهناك خطوات أخرى عديدة مطلوبة لدعم الصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصناعة الذي يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بقيادات الشركة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف فرج عامر: أتمنى أن يكون العام المقبل، عام الصناعة في مصر، ونتمنى من الرئيس السيسي تبني ذلك.

وتابع رئيس لجنة الصناعة، متهكما على تراجع حال الصناعة: "للأسف نجد عربية الفول الموجودة أمام أي مصنع، تكسب أكتر من المصنع، ومعنى ذلك أن المنظومة الاقتصادية مقلوبة".

وبدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.