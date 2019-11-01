مذكرة تفاهم مع شركة "هيونداي" للتعاون في مجال الحواسب

القاهرة - أ ش أ:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "هيونداي تكنولوجي" الأمريكية بالشرق الأوسط بهدف التعاون في مجالات صناعة الحواسب ومتعلقاتها وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "هيونداى تكنولوجي" في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من (أجهزة الكمبيوتر - التابلت - الطابعات - شاشات العرض الرقمية - اللوحة الرئيسية فى الحاسب - كروت الفيديو -IOT - الخوادم - لوحات المفاتيح - الماوس - أجهزة الحواسب المكتبية - أجهزة الحواسب المحمولة - وحدات الذاكرة الوميضة - الأقراص الصلبة) وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربي، فضلا عن تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة "هيونداي تكنولوجي" لمساعدتهم فى اكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.

من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية دخول مصنّعين محليين في مجال تصنيع الحواسب ومشتملاتها من أجل زيادة نسبة التصنيع المحلي والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل جاد على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك ومتابعة خطط العمل التي تم وضعها لتذليل أي عقبات قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التعليم.

كما أوضح عماد البقاعي، رئيس مجلس إدارة شركة "هيونداي تكنولوجي" الأمريكية بالشرق الأوسط، أن شركته متخصصة في مجال تصنيع أجهزة الحواسب الالكترونية بمشتملاتها ، مشيرا إلى أن شركته تسعى للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية.

وأبدى "البقاعي" استعداد شركة "هيونداي تكنولوجي" بتوفير كافة أجهزة الحواسب الإلكترونية التي يطلبها "الإنتاج الحربي" وكذلك توفير الدعم الفني والرسومات الهندسية والبرامج والتطبيقات لإتمام عملية الإنتاج والتصنيع المشترك لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.