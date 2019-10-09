عبدالعال: لن نفرط في نقطة مياه واحدة.. ونتمنى من إثيوبيا تحكيم العقل

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة، وأن أي خطوة تتعلق بسد النهضة الإثيوبي ستكون تحت بصر البرلمان.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على البيانات التي ألقاها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والري والإسكان أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء بشأن مختلف الجوانب المتعلقة بقضية سد النهضة.

وقال عبدالعال: "نحن الآن في المرحلة الأولى. لن تتم أي خطوة في ملف سد النهضة إلا وأنتم على علم بها وستكون تحت بصر المجلس".

وأضاف: "مصر لم تستنزف وسائل الوصول إلى حل لمشكلة سد النهضة ونتمنى من الجانب الإثيوبي تحكيم العقل. نحن نعمل وفق القانون الدولي للمحافظة على حقوقنا. والقيادة السياسية تواجه المشكلة منذ خمس سنوات ونتحسب لها؛ لأننا دخلنا في حزام الشح المائي".

وقال عبدالعال: "ما زلنا نراهن على علاقتنا التاريخية والوثيقة مع إثيوبيا. الكنيستان المصرية والإثيوبية في رباط روحي قوي. وأغلب شعب إثيوبيا يتكلم العربية. كما أن هناك علاقات تجارية تاريخية بين العرب والإثيوبيين. وحضارتنا المصرية لها امتداد في إثيوبيا ودول حوض النيل".

وقال رئيس مجلس النواب إن هناك كتيبة من الخبراء الأكفاء في القانون الدولي تعمل مع المفاوض المصري، مضيفا :"وزير الخارجية متمرس وكانت لديه ملفات أصعب من ذلك".

وأشار عبدالعال إلى أن مصر عندما وقعت الاتفاقية التي حصلت بموجبها على حصتها في مياه النيل كان عدد سكانها 20 مليون نسمة، والآن يزيد عدد سكانها على 100 مليون، ما يعني الحاجة إلى أربعة أضعاف الحصة الحالية من المياه لسد هذه الفجوة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الجميع متيقظ لذلك ويتم العمل على اتخاذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن الدولة لم تدخر جهدا فى توفير البدائل من المياه الجوفية وتحلية مياه البحر.