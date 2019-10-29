حدث ليلًا| تشييع ضحية قطار طنطا.. والوزير: 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

- انتظار حتى منتصف الليل.. مشاهد من جنازة ضحية قطار طنطا (صور)

بينما كان جثمان الشاب "محمد عيد"، ضحية حادث "قطار طنطا"، في طريقه من مشرحة مستشفى طنطا الجامعي إلى شبرا الخيمة؛ وقف العشرات على أعتاب مسجد خاتم المرسلين، الذي يقع أمام مقابر منطي، في انتظار وصول جثمان محمد للصلاة عليه ودفنه، وطال الانتظار من بعد صلاة العشاء وحتى منتصف الليل.

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- بالصور - أهالي شبرا الخيمة يُشيعون جُثمان ضحية حادث قطار طنطا

شيع أهالي شبرا الخيمة، جثة الشاب محمود عيد إلى مثواه الأخير، بمقابر منطي.

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- بعد اتهامه بالقتل العمد.. ما هي العقوبة المتوقعة لكمسري "قطار طنطا"؟

وجهت نيابة مركز طنطا في محافظة الغربية تهمة القتل العمد إلى "م. هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا.

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- "تدخلكم استفز الرأي العام".. علي خير مهاجمًا وزير النقل والحكومة بسبب حادث قطار طنطا

علَّق الإعلامي محمد علي خير، على حادث سقوط راكبين من قطار "vip -934" مكيف، "الإسكندرية- الأقصر" بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا؛ بسبب عدم وجود تذكرة بحوزتهما، ما أدى إلى مصرع أحدهما، وتعرض الثاني إلى إصابات بالغة.

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- "مش همسك كل واحد وادّيله التعليمات".. وزير النقل معلقًا على حادث قطار طنطا

قدَّم الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، العزاء إلى أسرة المتوفي في حادث قطار طنطا، محمد عيد، الذي أجبره كمسري قطار 934 على القفز خارجه لعدم دفعه سعر التذكرة.

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- "يا تدفعوا يا تنطوا".. شاهد عيان يروي ما حدث داخل قطار طنطا

روى محمد صابر، شاهد عيان على حادث القطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، تفاصيل إجبار مفتش القطار شابَّين على النزول مع القطار في أثناء مسيره؛ لامتناعهما عن دفع ثمن تذكرة القطار.

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- "أرجوكم شوية رحمة.. لازم نشيل بعض".. أديبًا معلقًا على حادث قطار طنطا

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على حادث سقوط راكبين من قطار طنطا "vip -934" مكيف، "الإسكندرية- الأقصر" بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا؛ بسبب عدم وجود تذكرة بحوزتهما، ما أدى إلى مصرع أحدهما، وتعرض الثاني إلى إصابات، قائلًا: "حادث مؤلم وبشع".

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- "الإسكان الاجتماعي": نعمل على تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بـ190 مليار جنيه

قالت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية حتى عام 2024.

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- برلماني: وزير النقل مسؤول سياسيًّا وتنفيذيًّا عن ضحية قطار طنطا.. وسنطلبه تحت القبة

قال علاء والي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية حادث وفاة شاب وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من قطار "الإسكندرية- الأقصر"، تقع على عاتق وزير النقل سياسيًّا وتنفيذيًّا.

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- "نقل النواب" تكشف أول تحرك ضد السكة الحديد بعد واقعة قطار طنطا

طالب النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوقيع أقصى عقوبة على كمسري القطار رقم 934 الإسكندرية/ الأقصر، إذا ثبت إجباره لراكبين على القفز أثناء سير القطار ما تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

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- ريهام سعيد بعد البراءة: "في الأزمات بتعرف صاحبك من عدوك"

علقت الإعلامية ريهام سعيد على حكم براءتها من اتهامها بإهانة الأشخاص المصابين بالسمنة، قائلة إنها لم تشك للحظة واحدة في نزاهة القضاء المصري.

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- النواب الأمريكي يصوّت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق بالتقصير بحق ترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية الاثنين أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيجرون تصويتا هذا الأسبوع على مشروع قانون من أجل إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق بالتقصير بحق الرئيس دونالد ترامب.

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- المبعوث الروسي لسوريا: حقول النفط شرقي الفرات يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن حقول النفط شرقي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

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- مسؤول أمريكي: مقتل الخليفة المحتمل لداعش في عملية جديدة

أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" الاثنين أن أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم داعش الإرهابي، والذي كان يعتبر خليفة محتملاً لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، قتل في سوريا في هجوم منفصل شنته القوات الأمريكية.

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- مجلة أمريكية: داعش لديه قائد بالفعل والبغدادي كان زعيمًا "صوري"

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه رغم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في سوريا من جراء عملية عسكرية أمريكية، فإن التنظيم الإرهابي بالفعل قام بتعيين خليفة للبغدادي.

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- تركيا تهدد باستمرار هجومها حال عدم انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية

هددت تركيا بالمضي قدما في هجومها على قوات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا في حال عدم استكمال انسحابها من المنطقة الواقعة على الحدود التركية طبقا للمهلة النهائية المحددة بحلول مساء غد الثلاثاء.

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- مكالمة هاتفية بين ترامب وابن سلمان تتناول مهمة القضاء على البغدادي

ذكر البيت الأبيض في بيان، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، وتناولت مهمة القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

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