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    شكر حكومي لفريق عمل "السياحة": نفذوا الإصلاح الهيكلي بكفاءة

    06:45 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    شكر حكومي لفريق عمل "السياحة": نفذوا الإصلاح الهيكلي بكفاءة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - محمد غايات:

    وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لفريق عمل وزارة السياحة، من بينهم رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورؤساء القطاعات، ومعاوني الوزيرة ومستشاريها، الذين عملوا بدأب لتنفيذ محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر 2018، فيما أطلقت الوزارة بعد ذلك تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع في سبتمبر 2019.

    جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فريق عمل وزارة السياحة بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وطلب منهم استمرار العمل بكفاءة، وبذل أقصى الجهود لتطوير هذا القطاع الذى يسهم بعوائده فى التنمية الاقتصادية بوجه عام.

    مصطفى مدبولى مجلس الوزراء وزارة السياحة السياحة رانيا المشاط

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