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    06:49 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    حدث في 8 ساعات| السيسي يصل سوتشي.. وأمطار على القاهرة ومحافظات

    حدث في 8 ساعات

    الصحة تدرج عقارًا ومشتقاته بجدول المخدرات

    أدرجت وزارة الصحة والسكان، عقار الجوكر ومشتقاته على جدول المخدرات.

    ونشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 236، الصادر صباح اليوم، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019، والذي ينص على إضافة مجموعة (NAPHTHOYLINDOLES – NAPHTHOYLMETHYLINDOLES- NAPHTHOYLPYRROLES- NAPHTHYLMETHYLINDENES- PHENYLACETYINDOLES- CYCLOHECYLPHENDOLS- CLASSIC CANNABINOIDS DIBENZOPYRAN) ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

    وتقع هذه المواد تحت مُسمى مخدر الجوكر أو ما يعرف علميا باسم الكانابيتويدات الاصطناعية، وهو مجموعة من العقاقير المصممة تختلف كيميائيا عن المواد الكيميائية الموجودة في الحشيش لكنها تباع بدعوى أنها تعطي نفس تأثيرات الحشيش.

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