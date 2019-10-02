الثقافة تعلن تنظيم ورشة مجانية للكتابة المسرحية والدراماتورج

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إقامة ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج لشباب المسرحيين بالأقاليم، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة العامة للمسرح وتحتضنها القاهرة وتبدأ فعالياتها خلال شهر فبراير 2020 ولمدة 6 أيام.

وقالت عبد الدايم، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الثقافة تعمل على تنفيذ استراتيجية اكتشاف المواهب وتبنيها في مختلف المجالات الإبداعية، مشيرة إلى دور الثقافة والفنون في تطوير المجتمع وبناء الانسان وتأصيل الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.

وأضافت: إن ورشة الكتابة المسرحية والدراماتورج تهدف إلى صقل موهبة كتاب المسرح في الأقاليم وخلق جيل جديد منهم باعتبارها أحد مسارات خطة التدريب التي تم اطلاقها تشجيعا للنابغين في جميع المحافظات .

من جانبه أوضح أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، أن الهيئة فتحت أبواب التقديم للإلتحاق بالورشة التى تتضمن شروطها أن يكون المتقدم من أعضاء الفرق المسرحية ونادي المسرح بالمواقع الثقافية وممن لديهم تجارب سابقة في الكتابة في فرق الهواة والمسرح الجامعي، مع إجراء مقابلات للراغبين في الالتحاق بالورشة دون سابقة أعمال.

وأضاف: "ستكون استمارة المشاركة متاحة للجميع بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة إلى جانب مقر الإدارة العامة للمسرح بقاعة منف خلف مسرح البالون".

وأضاف المخرج عادل حسان مدير إدارة المسرح بالهيئة أن الورشة يحاضر بها نخبة من الاساتذة المتخصصين في الكتابة المسرحية وتتواصل لمدة 6 أيام وتضم 48 ساعة تدريب تنتهي باستعراض مشروعات التخرج التى أبدعها المشاركون وتشمل عددًا من اللقاءات النظرية والتطبيقية .