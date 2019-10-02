"تيوي العالمية" تعلن رغبتها في التعاون مع "السياحة" لتحفيز الطيران الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بـ"سيباستيان إبل" الرئيس التنفيذي لمجموعة تيوي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

جاء ذلك اللقاء بعد إعلان شركة توماس كوك الإنجليزية إفلاسها الأسبوع الماضي، وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة تيوي TUI العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المجموعة تعمل على الحصول على حصة توماس كوك من الأسواق السياحية المختلفة ومنها مصر.

وحسب بيان، الأربعاء، أبدى "سيباستيان إبل" رغبته في تعزيز التعاون مع الوزارة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمال الشركة في مصر، خاصة في مجال الاستثمار ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال المجموعة، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة لجلب السائحين منها الى مصر مثل الصين.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة تيوي TUI العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن اتجاهات السائحين الآن أصبحت تتجه نحو البحث عن الأنشطة التي سيقومون بها خلال رحلاتهم قبل اختيار الفندق وحجز تذاكر الطيران، لافتا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم سيساهم بشكل كبير في ذلك وسيجذب شرائح متنوعة من السائحين، وأعرب عن استعداد المجموعة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها وذلك من خلال المنصات المختلفة للمجموعة.

وتطرق اللقاء للحديث إلى سبل التعاون مع مجموعة تيوي من خلال الحملات الترويجية المشتركة ودور هذه الحملات الفعال والمؤثر في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وفتح أسواق سياحية جديدة، وفى هذا الشأن أشارت المشاط إلى أن الوزارة اعتمدت الضوابط والمعايير الجديدة التي تنظم عمل هذه الحملات للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتكون متسقة مع محاور الحملة الترويجية الجديدة.

كما تناول اللقاء الحديث عن تفاصيل البرنامج الجديد لتحفيز الطيران والذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وبدأ العمل به في 1 نوفمبر 2018 وحتى 29 إبريل 2020.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرامج تحفيز الطيران السابقة.

ومن ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيوى TUI العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن رغبة المجموعة في استمرار التعاون مع الوزارة في برنامج تحفيز الطيران الجديد.

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