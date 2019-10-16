رئيس لجنة الإسكان لأهالي الأسمرات "اطمئنوا.. السيسي موجود علشانكم"

كتب- أحمد علي:

التقى النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، بعدد من أهالي منطقة الأسمرات، خلال الجولة التي نظمتها اللجنة لمنطقتي تل العقارب والاسمرات، لسماع طلباتهم والعمل على حلها بالتعاون مع الحكومة.

وقال رئيس لجنة الإسكان للأهالي، الدولة بكل مؤسساتها مسخرة لخدمة المواطنين، وتوجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة، وهى توفير احتياجات المواطن والعمل على تقديم جميع الخدمات وعلى رأسها توفير سكن مناسب والقضاء على العشوائيات بكل صورها.

وأضاف النائب عماد سعد، خلال لقاءه بأهالي الأسمرات وتل العقارب، طبقا للخطة التي وضعتها الدولة، سيتم القضاء على العشوائيات بشكل نهائي خلال المرحلة القادمة، وسيعلن الرئيس السيسي مصر بلد خالية من العشوائيات.

وفيما يخص مشروعات المياة والصرف الصحي، أكد رئيس لجنة الاسكان، أن خطة الحكومة هي تنفيذ أكبر عدد من المشروعات خلال عام 2019 داخل القرى على مستوى محافظة الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء، وجه النائب عماد سعد رئيس لجنة الاسكان، رسالة للمواطنين قائلا "اطمنوا انتوا في إيد أمينة.. الرئيس السيسي همه كله المواطن البسيط.. الراجل ده موجود علشانكم.. وكلنا فى خدمتكم".​