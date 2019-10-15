مؤتمر "الذرة من أجل السلام" يركز على التبادل العلمي بين مصر وألمانيا

القاهرة- أ ش أ:

ركزت أعمال مؤتمر "الذرة من أجل السلام" الذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة (الكسندر فون هومبولت) الألمانية، على التبادل العلمي بين مصر وألمانيا في مجالات الطب النووي وفيزياء المفاعلات النووية السلمية والتطبيقات الصناعية في المجال النووي وتقنيات المفاعلات البحثية وإدارة النفايات المشعة.

وقال الدكتور إباء الحصري رئيس المؤتمر - في تصريحات له - إن فعاليات اليوم والذي يعد الأخير للمؤتمر يشارك بها 150 من الباحثين المصريين والألمان من جامعات ومراكز بحثية مختلفة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، تشمل 19 محاضرة متخصصة في العلوم النووية يُلقيها علماء ألمان وشباب الباحثين المصريين.

وتحدث خلال فعاليات المؤتمر اليوم البروفيسور ماتياس شميت من جامعة كولونيا وهانز يورجن فيستر من جامعة (ميونخ) التقنية عن إنتاج واستخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة في الطب النووي لعلاج الأورام الخبيثة، والدكتور هايكو جرستنبيرج الخبير في المفاعل البحثي السلمي التابع لجامعة (ميونخ) التقنية، وتناول التطبيقات الطبية والتقنية والصناعية للمفاعلات البحثية السلمية.​