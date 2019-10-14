"مستقبل وطن" يكرّم أسر الشهداء والفنان أحمد فلوكس تزامنًا مع انتصارات أكتوبر (صور)

كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، أمس الأحد، احتفالية كبرى، بذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفاء بصناع فيلم "الممر"، وتكريم الفنان أحمد فلوكس عن دوره في فيلم "الممر"، والذي يحكي بطولات الجيش المصري، خلال حرب الاستنزاف، التي مهدت لنصر أكتوبر العظيم.

وقال الدكتور محمد سليم، الأمين للحزب بالشرقية، إن تكريم النجم أحمد فلوكس، يستهدف مجمل أعماله الفنية، ولا سيما دوره في فيلم "الممر"، الذي يحكي بطولات الجيش المصري، خلال حرب الاستنزاف، التي مهدت لنصر أكتوبر العظيم.

وقدم أمين عام الحزب بالشرقية، التحية إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا دماءهم الذكية، قربانًا للحفاظ على أمن الوطن، في مواجهة الهجمات الخسيسة للإرهاب.

وأشاد الدكتور محمد سليم، بفيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمت عن الصراع بين مصر، وإسرائيل، خلال الفترة من 1967، وحتى نصر أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن العمل كشف عن بطولات حرب الاستنزاف، التي يتجاهلها الكثيرون، ولا يعترفون بتأثيرها الإيجابي على انتصار أكتوبر المجيد.

وقالت الدكتورة ملاك جمعة، أمين المرأة بمحافظة الشرقية، إن الاحتفالية الكبرى، لتكريم الفنان أحمد فلوكس، عن دوره في فيلم "الممر"، تمثل بداية لاحتفالات الحزب بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرة إلى أن الحفل شهد تكريم أهالي الشهداء.

وقدمت الدكتورة ملاك، التحية للمرأة الشرقاوية، ولأم الشهيد على وجه الخصوص، لصلابتها في مواجهة التحديات، ودورها بناء الوطن، وتضحياتها في سبيل التصدي للمؤامرات التي يتم نسجها ضد مصر، منذ عام 2011 وحتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أشاد أحمد أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، بجهود رجال القوات المسلحة، على مدى تاريخ مصر، مؤكدًا أن الجيش المصري، يمثل نموذجًا للوطنية، والفداء.

وتحدث "أباظة"، خلال الاحتفالية، عن تجربة الشخصية، مع مرض فيروس "سي"، مشيرا إلى أنه عانى من هذا المرض، وكان يتحمل العلاج الذي كلفه ملايين الجنيهات آنذاك، قائلا: "أما الآن في مصر بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوشكت على أن تخلو من هذا المرض، الذي يعالج منه الكبير والصغير مجانا".

وأضاف: "ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي في 5 سنوات، يتجاوز ما يمكن أن يحدث في 50 سنة"، كما أشاد بأبطال فيلم الممر، مؤكدا أنهم جسدوا بطولات، كان الشباب المصري، في حاجة للتعرف عليها عن قرب.

وفي نفس السياق، قال خالد بشر عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، إن انتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت نتيجة عمل ونضال شاركت فيه جميع أطياف الشعب المصري، مشددا على أن تماسك الجبهة الداخلية، هو الوسيلة الوحيدة، لمواجهة التحديات التي تستهدف الدولة، وتسعى لتدمير المجتمع.

وحذر بشر من مخاطر الاستماع للشائعات، مطالبا بالالتفاف حول القيادة السياسية، والحفاظ على الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة، حتى تبقى مصر قوية وآمنة.

وبدوره أشاد عبد العزيز الصافي، أمين التنظيم بالحزب في الشرقية، بأبطال فيلم "الممر"، وبدوره كعمل سينمائي، في بث روح الفخر والعزة في نفوس الشباب، داعيا إلى تكرار إنتاج مثل هذه الأعمال الوطنية الملحمية الكبرى.

وأعرب الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته بالوجود في احتفالية حزب "مستقبل وطن"، في الشرقية، وفخره بالتكريم الذي حصل عليه، لأنه يأتي عن مجمل أعماله، التي يتوجها العمل الوطني الكبير "الممر".

وأشاد فلوكس بفريق العمل في الفيلم، مؤكدا أنهم جميعا استلهموا روح أكتوبر، وهو ما كان له أبلغ الأثر فيما حققه هذا العمل من نجاح مدوٍ.

حضر الاحتفال وكلاء ومسئولو الوزارات بالمحافظة، كما حضر أشرف الدوكار، رئيس الاتحاد المحلي لعمال مدينة العاشر من رمضان، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وفي مقدمتهم: الدكتور صلاح شويخ، والدكتور حاتم عبد العزيز.