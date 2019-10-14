القبض على سعودي حاول تهريب 7.5 كجم مشغولات فضية من تركيا

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية، أخفاها راكب سعودي الجنسية في جيوب سحرية وبين طيات ملابسه في حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها داخل السوق المصرية.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة النيل، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب سعودي الجنسية قادم من أسطنبول، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد مدير الحركة كلّف محمود عبدالرؤوف بتفتيش الحقائب، وتبين وجود 7.5 كيلو جرام من المشغولات الفضية مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونيةـ، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.