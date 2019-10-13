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    السبت.. وزارة الشباب تنظم حفلا لتخرج الطلاب السودانيين

    06:56 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    السبت.. وزارة الشباب تنظم حفلا لتخرج الطلاب السودانيين

    الطلاب الوافدين بمنظمة الخريجين- أرشيفية

    القاهرة- (أ ش أ):

    تنظم وزارة الشباب والرياضة يوم السبت المقبل ، حفلا لتخرج الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

    يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وللجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للاهتمام بالدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة.

    الطلاب السودانيين الجامعات المصرية وزارة الشباب

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