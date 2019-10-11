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"أثر ذكر الله في استقامة النفس".. موضوع خطبة الجمعة المقبل

10:31 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
"أثر ذكر الله في استقامة النفس".. موضوع خطبة الجمعة المقبل

خطبة الجمعة - أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "ذكر الله وأثره في استقامة النفس البشرية".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان الجمعة، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

خطبة الجمعة وزارة الأوقاف ذكر الله

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