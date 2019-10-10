وزير التنمية المحلية يستقبل نظيره الفلسطيني

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المهندس مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الذي يزور القاهرة ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد أشتية، وذلك بحضور دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد شعراوي، في بيان، اليوم، حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينين وتعزيز آفاق التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الوزير الفلسطيني، بدور مصر الرائد والمحوري في المنطقة وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الزيارات والوفود لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات المهمة، وعلى رأسها التدريب والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لميكنة الخدمات المحلية في المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن، وتبادل الخبرات بشأن موضوعات التحول الرقمي والمخلفات الصلبة في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التي تنفذها الدولة والقضايا السكانية وبعض الموضوعات الأخرى التي تساعد في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني البلدين عبر الإدارات المحلية.

​وفي نهاية اللقاء تبادل اللواء محمود شعراوي، والمهندس مجدى الصالح دروع الوزارتين.