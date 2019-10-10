السيسي يخصص 50 فدانًا بأسوان لإقامة محاجر بيطرية ومجازر آلية

قبل إعلانه رسميا.. أول صور للكشف الأثري الجديد بالأقصر

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 491 لسنة 2019، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص 50.68 فدان تعادل 212893 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية - مجازر آلية).

ويمكن مطالعة نص القرار بالصور المرفقة.