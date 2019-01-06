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​"الوزير": الشركات المنفذة حصلت على 25% فقط من تكلفة بناء المسجد والكنيسة

07:46 م الأحد 06 يناير 2019
​"الوزير": الشركات المنفذة حصلت على 25% فقط من تكلفة بناء المسجد والكنيسة

اللواء كامل الوزير

كتب- محمد نصار:

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة عمل به شركتان رئيسيتان و30 شركة فرعية.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم الأحد: "أشكر الشركات المصرية التي عملت معانا وعاونتنا، مش عايز أقول إن الشركات اللي اشتغلت في الجامع والكنيسة اشتغلوا تقريبًا وكل اللي تحصلوا عليه 25% من قيمة الشغل وأصروا إنهم يكملوا".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيسان وقيادات الدولة والشخصيات العامة، صلاة العشاء بالمسجد الذي يُعد أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

كما أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كامل الوزير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العاصمة الإدارية الجديدة مسجد الفتاح العليم

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كامل الوزير: الشركات المنفذة لمسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية أول المتبرّعين لبنائهما
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