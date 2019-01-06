كامل الوزير: الشركات المنفذة لمسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية أول المتبرّعين لبنائهما

كتب- محمد نصار ويوسف عفيفي:

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الشركات المنفذة لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أول من تبرعت في بنائهما.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الإثنين: "الشركات كانت أول ناس يتبرعوا وصمموا ما يخدوش فلوسهم إلا لما يكملوا البناء، هنكمل جمع التبرعات لسداد مستحقات هذه الشركات".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيسان وقيادات الدولة والشخصيات العامة، صلاة العشاء بالمسجد الذي يُعد أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتسع لـ17 ألف مصلي.

كما أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.