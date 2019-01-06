رئيس جامعة الأزهر: الإرهابيون مفسدون في الأرض والتصدي لهم واجب ديني ووطني

كتب – محمود مصطفى:

جدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تأكيده على أن كل الأديان السماوية، والرسالات الإلهية، التى جاءت لإسعاد البشرية، بريئة من الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله.

وشدد في بيان له الأحد، على أن الإسلام، دين سلام ورحمة، يدعو إلى إرساء دعائم المواطنة والتعايش المشترك والاندماج الإيجابى والأخوة الوطنية، والأخوة الإنسانية، ويُحَّرم إراقة الدماء المعصومة.

وقال، إن الإرهابيين مفسدون فى الأرض، ومحاربون لله ورسوله، وأن التصدى الحاسم لهؤلاء الأشرار، واجب دينى ووطنى؛ للحفاظ على حق الناس فى حياة آمنة بأوطان مستقرة، مؤكدًا أن التاريخ يذكر بمداد من الذهب، تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يفتدون مصر والمصريين بأرواحهم الطاهرة؛ فيُستشهدون فى سبيل الله كى تحيا مصر شامخة عزيزة، وينعم المصريون بالأمن والأمان.

وأشاررئيس جامعة الأزهر، إلى أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي أثيم، يُخالف تعاليم ديننا الحنيف، مشددًا على أن الأزهر الشريف: جامعًا وجامعة، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يتضامن مع كل مؤسسات الدولة فى مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات الإخوة الأقباط بذكرى ميلاد المسيح، عليه السلام.

واستنكر هذا الحادث الإرهابى، كما أعرب عن خالص عزائه لأسرة شهيد الواجب الوطنى، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.