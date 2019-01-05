قبيل افتتاحها.. 60 صورة ترصد آخر الاستعدادات بكاتدرائية العاصمة الإدارية

وزير النقل يستقل قطارًا من المنيا إلى بني سويف لمتابعة تطوير الإشارات

وزير النقل يستقل قطارًا من المنيا إلى بني سويف لمتابعة تطوير الإشارات

كتب - حاتم أبوالنور:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات الدولية والعامة.

وتعد الكاتدرائية، هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

وينشر "مصراوي" صورًا ترصد آخر الاستعدادات بالكاتدرائية، قبل افتتاحها.