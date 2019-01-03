وزيرة الصحة: فحص 24.5 مليون مواطن بمبادرة "100 مليون صحة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ١١ مليونًا و٥٣٦ ألفًا و٥١٥ مواطنا حتى ظهر اليوم الخميس "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ٢٤ مليونًا و٥٧٨ ألفًا و٢٩٣ مواطنا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.