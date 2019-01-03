راوية السادات تشارك في صلاة جنازة على شقيقتها بمسجد المصطفى

وزيرة التضامن: نطالب المجتمع المدني أن يكون رقيبًا علينا

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- إسلام فاروق:

شاركت راوية السادات، ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، في أداء صلاة جنازة شقيقتها كاميليا السادات، بمسجد المصطفى بصلاح سالم، والتي واقتها المنية مساء أمس الأربعاء.

وكان عدد من أسرة الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ قليل، وصل إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

وقال الدكتور عفت السادات، عم الراحلة، إن الأسرة قررت اختيار مسجد المصطفى لأداء صلاة الجنازة؛ نظرا لقربه من مقابر العائلة بأرض الجولف.

وأضاف السادات، أن موعد العزاء لم يتحدد بعد، وفي انتظار عودة نجلتها إقبال من أمريكا، والتي ستصل مساء اليوم.

وكان من بين الحضور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اللواء جلال السادات ابن عم الراحلة، والدكتور عفت السادات عم الراحلة، والعمدة طارق ماضي عمدة قرية ميت أبوالكوم، ابن خال الراحلة، وعدد من أسرتها بالمنوفية.​