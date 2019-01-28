"نشأة علم الكلام".. يتصدر قائمة اختيارات رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب- محمود مصطفى:

شهد جناح الأزهر بمعرض الكتاب، إقبالا كثيفا من الرواد لشراء كتاب "عوامل وأهداف نشأة علم الكلام للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل" - رحمه الله-، الذي يصدر عن مجمع البحوث الإسلامية.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف على جناح الأزهر، إن الكتاب يستعرض القوانين الأساسية للحضارة وتأثيراتها المختلفة من النواحي الاجتماعية والسياسية والدواعي الاقتصادية، ويتناول العوامل الإنسانية الثابتة التي لا تتغير بزمن أو مكان سواء في النزعة العقلية أو الوجدانية.

وأضاف في بيان له الاثنين، أن الكتاب يستعرض أيضًا بعض العقائد للعرب قبل الإسلام والمجوس واليهودية وغيرها من سائر الديانات.

وأوضح عفيفي، أن أهمية الكتاب ترجع لما فيه من قراءة صحيحة للواقع الذي تتصارع فيه الأفكار وتنتشر فيه الأفكار المغلوطة، مما دعى إلى ضرورة خروج هذا الإصدار للنور لبيان الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.