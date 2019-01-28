منتخب الكاراتيه يصل من فرنسا بعد حصوله على برونزيتين

كتب- طه عبيد:

وصل منتخب الكاراتيه، قادما من باريس، بعد خوض منافسات الدوري العالمي للكاراتيه الذي يقام في فرنسا، حيث أنهى إجراءات وصوله من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، على الرحلة المصرية القادمة من باريس.

حقق منتخب الكاراتيه ميداليتين برونزيتين خلال منافسات الدورى العالمى للكاراتيه الذى يقام بفرنسا، عن طريق كل من منة شعبان ومحمد رمضان.

أحرزت منة شعبان، البرونزية بعد الفوز على لاعبة اليابان بنتيجة 9-2، في مباراة المنافسة على البرونزية، ومن قبلها الفوز على بطلات إيطاليا، اليابان، سويسرا، وفنلندا.

كما أحرز محمد رمضان، الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كجم بعد تغلبه على لاعب تركيا 5/0 ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه فى باريس، وقبلها الفوز على لاعبى البوسنة وأذربيجان وكرواتيا.

يذكر أن جيانا فاروق تنافس على الميدالية الذهبية، وهو ما يضمن ميدالية جديدة لمصر، ذهبية حالة الفوز وفضية حال الخسارة.