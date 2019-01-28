وزير النقل يشهد توقيع الإعلان المشترك بين السكك الحديدية وشركة SNCF الفرنسية

القاهرة- مصراوي:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا.

وقال عرفات إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين، ووضع المبادئ الأساسية لتقييم السلامة لمساري (الجيزة/ بني سويف) و(إمبابة/ المناشي)، مضيفًا أن الهدف الأساسي لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوي سلامة الركاب والمزلقانات من خلال تحسين مستوى السلامة الذي يتضمن عدة أمور من بينها تقليل الحوادث، وجاهزية القطار في الورش قبل بدء الرحلة، وتقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الإشارات والجرارات والسكك، وجاهزية قطارات البضائع، وتحسين إجراءات العمل على الخطوط وفي الورش، وكذلك وضع برامج تدريب لموظفي الهيئة.

وأوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق على التعاون بين الطرفين في 6 مجالات هي إجراء تقييم وتشخيص للموقف الحالي لخطي الجيزة/ بني سويف وإمبابة / المناشي، والقيام بزيارات ميدانية لمراكز التشغيل المحلية ومراكز الـCTC والورش والمستودعات وبعض المزلقانات، ومعالجة نظام حماية القطار آليا، وإجراء تحليلات للإجراءات الموجودة لتشغيل القطار وأعمال الخط والصيانة والأوضاع المتدهورة، وإجراء مقابلة مع بعض موظفي الهيئة العاملين بمختلف الإدارات (السلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة)، وتقديم عرض تقديمي أولي وتقرير يقدم توصيات على المدى القصير والطويل.

جدير بالذكر أن شركة SNCF هي شركة السكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا لضمان الرقابة والإدارة الاستراتيجية للمجموعة العامة للسكك الحديدية التي تقوم بتنفيذ نشاطات إدارة السكك الحديدية للركاب والبضائع بفرنسا وتشغيل خدمات السكك الحديد الفرنسية بما في ذلك شبكة السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بفرنسا، وتوفر الصيانة والإشارات بالبنية الأساسية للسكك الحديدية.

وترغب هيئة السكة الحديد في إجراء دراسة تقييم السلامة لزيادة مستوى السلامة في قطاع النقل بالسكك الحديدية في مصر والاستعانة بخبرة SNCF لإجراء هذه الدراسة.