"مدبولي" يصدر قرارًا بإعارة اللواء محمود نصار رئيساً لـ"المركزي للتعمير"

كتب_محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 18 لسنة 2019، بإعارة اللواء مهندس محمود أحمد فهمي عبدالحميد نصار، للقيام بمهام رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمدة عام.

وينص القرار على تفويض اللواء محمود نصار في السلطات المالية والإدارية وشئون العاملين، المعقودة لوزير الإسكان، بالجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له، وكذا تفويضه فى الاختصاصات المُقررة لوزير الإسكان، بقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك فى جميع التعاقدات التى يبرمها الجهاز المركزى للتعمير، والأجهزة التنفيذية التابعة له.