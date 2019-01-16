جمعيات أهلية تتبرع بـ35 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددًا من ممثلى الجمعيات الأهلية والإنتاجية العاملة بالقاهرة لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالعاصمة.

وأوضح المحافظ، أن اللقاء، بداية لعدة لقاءات دورية ستعقدها المحافظة لوضع خطة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ، أن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة التعريف بالجهود التي تبذلها الجمعيات لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها.

وتحدث المحافظ خلال اللقاء عن أهمية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن المشاركة لا تقتصر على الدعم المادي فقط بل يمكن المشاركة بالأفكار.

وخلال اللقاء اقترح عز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة إطلاق إشارة البدء لتفعيل المبادرة بين الجمعيات المشاركة لتوفير عدد من الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف محافظ القاهرة.

وأسفر الاقتراح عن تبرع عدد من الجمعيات بـ 35 دراجة بخارية.

وأعلن المحافظ توزيع الدراجات على مستحقيها خلال الأيام القادمة.