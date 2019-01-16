"شباب النواب" تصدر 7 توصيات بشأن تعديل قانون الرياضة

كتب- أسامة عبدالكريم:

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، جلسات الاستماع الخاصة بالآثار المترتبة على تطبيق قانون رقم 71 لسنة 2017، بمقترحات الإعلامين والنقاد الرياضيين.

وأوضح المهندس أشرف رشاد، أن اللجنة عقدت 12 جلسة استمعت خلالها لجميع المعنيين بملف الرياضة وأقامت الحجة على جميع فئات المجتمع واستمعت لقترحاتهم ودونت جميع ملاحظاتهم في محاضر الجلسات، مؤكدا أنه بعد الاستماع لـ95% من المتخصصين استقر في يقين أعضاء اللجنة ضرورة تعديل القانون.

وأضاف رشاد، أنه سيتم إرسال خطاب رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقديم مقترح الوزارة بشأن التعديلات على أن تتضمن تلك التعديلات 7 توصيات.

وأضاف أن التوصيات تشمل:

1_ أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي بما يتيح له تحقيق الهدف المرجو منه مع ضمان ان الرياضة حق دستوري كفل ممارسته لجميع أفراد المجتمع.

2_ إعادة صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن ان يكون جهة مستقلة بعيدا عن التأثير من أي جهة لتحقيق العدالة.

3_ تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.

4_ مراعاة ما ألزم به الدستور مع مراعاة الوثيقة الأوليمبية ورقابة الدولة التي تحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

5_ التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة؛ لذا بد من توفير كافة الحقوق لجميع العاملين في المجال بما يضمن لهم التأمين والرعاية الصحية.

6_ وضع آلية في القانون تتضمن عقوبات تطبق حال الخروج عن القيم الرياضية من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات .

7_ عقد جلسات موسعة لدراسة القترحات التي ستقدمها وزارة الشباب مع جميع المهتمين بالشأن الرياضي لسرعة الخروج بالتعديلات في أسرع وقت ممكن ومعالجة العوار الموجود بالقانون.