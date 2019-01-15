وزير الأوقاف: 50 وزيرًا ومفتٍ يشاركون في مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تبدأ فعالياته السبت المقبل يحضره ٥٠ وزيرا ومفتٍ ومسئولًا من جميع أنحاء العالم، وهذا أمر غير مسبوق.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الثلاثاء، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تبدأ فعالياته السبت المقبل، أن جلسات وورش العمل التي تعقد على هامش المؤتمر تناقش ٤١ بحثا، لافتاً إلى أن الوزارة بعد أن طهرت المنابر من الدخلاء والمتشددين، تعكف حالياً على بناء الشخصية.

ونوه إلى أن الوزارة تواجه الآن بعض التحديات أهمها التفرقة بين المقدس وغير المقدس، ونزع القداسة عن غير المقدس، والتفرقة بين الثابت والمتغير، والتحول من مناهج الحفظ إلى مناهج الفهم والابتكار، بمعنى أن بعض الأئمة اعتقدوا أن كتب التراث القديمة لا يصح الاقتراب منها وهذا خطأ، والوزارة تعمل على توضيح ذلك.

وأوضح أنه سيتم تدريس كتب أساسيات علم المنطق وفقه القواعد الكلية وبناء المقاصد بأكاديمية الأوقاف التي يتم افتتاحها الأحد المقبل.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعكف حالياً على الانتهاء من كتاب "حماية دور العبادة".