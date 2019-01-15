طلاب أولى ثانوي عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "سهل"

كتبت- ياسمين محمد:

أبدى طلاب الصف الأول الثانوي، سعادتهم بامتحاني اللغة الألمانية والفرنسية، اللذين أدوهما، اليوم الثلاثاء، فيما قال بعض الطلاب إن امتحان اللغة الإيطالية كان به بعض الصعوبات.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان التجريبي في مادة الأجنبية الثانية "الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية والصينية"، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وقالت الطالبة مروة ممدوح، بمدرسة المبتديان الرسمية للغات بالسيدة زينب، إن امتحان اللغة الفرنسية كان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الصعوبة في سؤال "الإيميل".

أما الطالبة نورهان منصور، قالت إن امتحان اللغة الألمانية كان سهلا للغاية، ولم تكن به جزئيات صعبة.

وأوضحت الطالبة منة الله يسري، أن امتحان اللغة الإيطالية كان متوسط الصعوبة لأنه تضمن العديد من الكلمات الصعبة التي جاءت من خارج المنهج، بالإضافة إلى سؤال الإيميل.

وقال بعض طلاب مدرسة الخديو إسماعيل الثانوية بنين، إنهم دونوا إجابات امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية اللذين جرى تسريبهما على موقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم على غلاف الكتاب المدرسي، وفوجئوا بأن امتحان اليوم مطابق للمسرب، فنقلوا الإجابات وانتهوا من الامتحان سريعا.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أول اليوم الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.