مرصد الإفتاء يدين تفجير "سوق الأنبار".. ويدعو لتوحيد جهود مواجهة الإرهاب

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التفجير الإرهابي الذي وقع بسوق غرب منطقة الأنبار بالعراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد مرصد الإفتاء - في بيان اليوم السبت - أن الشريعة الإسلامية ترفض كافة صور الإرهاب والعنف وترويع الآمنين الأبرياء دون وجه حق، مشددا على أن مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي الآثم يستحقون أشد ألوان العذاب والعقاب في الدنيا والآخرة.

وشدد المرصد على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية الآثمة، وسفك الدماء المعصومة، وترويع الآمنين الأبرياء تُعد جريمةً بشعةً تنافى كافة الشرائع والأديان السماوية والقيم الإنسانية.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار في مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية لاستئصال جذور الإرهاب الأسود وشروره.

وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ولا بد من التكاتف والعمل سويًّا على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الخطر.

وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة للعراق (قيادة وحكومة وشعبا)، ولأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد ضحايا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.