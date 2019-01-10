متحدث "النواب":أداء البرلمان الحالي لا يضاهيه أي مجلس سابق

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن أداء البرلمان الحالي لا يضاهيه أي مجلس نيابي في تاريخ مصر، وأنجز 506 مشروعات قوانين منذ بداية العمل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس، لاستعراض إنجازات المجلس، أن البرلمان تحمل المسئولية في ظرف وطني صعب، بعد إنجاز القوات المسلحة والشعب المصري عقب ثورة 30 يونيه، مشيرا إلى أن المجلس جاء بعد انتخابات شهد الجميع بنزاهتها.

وأوضح أن المجلس مارس دوره بشكل كبير سواء من الجانب التشريعي، وكذلك أداء دوره الرقابي على أكمل وجه.

وقال إن المجلس شارك بشكل أساسي في بناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدا أن البنية التشريعية لا تقل أهمية عن البنية التحتية التي تقوم بها مصر.

وأوضح أن المجلس كان أمام تحدٍ تشريعي بإقرار 342 قرارا بقانون بعد 15 يوما من انعقاد المجلس، وهو ما نجح فيه المجلس ووصلت ساعات العمل لأكثر 17 ساعة يوميا.