توزيع بطاطين ومنافذ سلع.. نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بالمحافظات

كتب- أسامة عبدالكريم:

يواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم عدة فعاليات خدمية وتثقيفية، فى العديد من محافظات الجمهورية.

وأٌقام الحزب بالإسماعيلية، حملة لأعمال نظافة وتجميل ورفع القمامة بشارعي أحمد جابر، بمدينة القنطرة غرب، ووزع بالسويس، 150 بطانية على الأسر الفقيرة بمنطقة التوفقية دائرة قسم فيصل .

وفي بورسعيد، نظم الحزب إحتفالية بحديقة السلام دائرة قسم شرطة الشرق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد تضمنت تركيب وتزين شجرة الميلاد وتوزيع هدايا والألعاب على الأطفال.

كما نظم "مستقبل وطن" بالوادي الجديد قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية الراشدة مركز الداخلة، بجانب عقد ندوة تثقفية تحت عنوان" القضية السكانية والصحة الإنجابية " بمقر المركز العمالى بمركز الخارجة، إضافة إلى توزيع 150 بطانية على الأسر الفقيرة بمركز باريس، وتنظيم مهرجان رياضي بمركز الشباب والرياضة بحى الزهور بمركز الخارجة بمشاركة عدد 50 من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتأتى تلك المبادرة فى إطار المبادرات والفعاليات التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالمحافظات المختلفة للتيسير على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.