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بالصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 المقبلة

04:26 م الثلاثاء 01 يناير 2019
بالصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 المقبلة


كتب- محمد عبدالناصر:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط لأماكن سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 1 يناير حتى الخميس 3 يناير 2019.
وأظهرت نماذج المركز، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية، على النحو التالي:

١ يناير:

مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط توقعات سقوط الأمطار (2)
أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

٢ يناير:

مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط توقعات سقوط الأمطار (3)
أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

٣ يناير:

مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط توقعات سقوط الأمطار (1)
أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية.

سقوط الأمطار الطقس التنبؤ بالفيضان
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