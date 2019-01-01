بالصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط لأماكن سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 1 يناير حتى الخميس 3 يناير 2019.
وأظهرت نماذج المركز، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية، على النحو التالي:
١ يناير:
أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
٢ يناير:
أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
٣ يناير:
أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية.
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