بالصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط لأماكن سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 1 يناير حتى الخميس 3 يناير 2019.

وأظهرت نماذج المركز، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية، على النحو التالي:

١ يناير:



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

٢ يناير:



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

٣ يناير:



أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية.