الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من طقس الأربعاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم وغدًا، مائل للبرودة حتى شمال البلاد شديد البرودة ليلا خاصة على محافظات الصعيد.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه بدءًا من غد تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة بمعظم محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن العاصمة الرملية تؤدي لانخفاض الرؤية وتزيد الإحساس بالبرودة.

وأوضح أن الطرق الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات تتكاثر بها السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على شمال البلاد، لافتًا إلى أن اليوم وغدا لن يكون هناك سقوط أمطار.

وحذر عبدالعال المواطنين ممن لديهم أمراض في الجهاز التنفسي من توخي الحذر من العاصفة الرملية، وكذلك سائقي السيارات لانعدام الرؤية أثناء القيادة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى والصغرى) المتوقعة غدًا الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 16 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 12

الوجه البحري والقاهرة 18 10

جنوب سيناء والغردقة 21 13

شمال الصعيد 18 7

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 9