دورة تدريبية بـ"أمراض النبات" للمحاصيل الحقلية والبستانية

كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث أمراض النباتات دورة تدريبية، تحت عنوان: "الاتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية"، بمحطة البحوث الزراعية بالصبحية بالإسكندرية، التي تستمر فعالياتها حتى 3 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، في بيان، الثلاثاء، إن الدورة التدريبية تتناول عددًا من الموضوعات، يأتي على رأسها: أهم الأمراض النيماتودية وطرق مكافحتها، الأمراض البكتيرية وطرق الوقاية والعلاج، أمراض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وطرق مكافحتها، فضلًا عن أهم الأمراض المنقولة بالبذرة، وأمراض محصول بنجر السكر وطرق مكافحتها.

وأوضح مدير المعهد، أن تلك الدورات تستهدف نقل نتائج الأبحاث العلمية في هذا المجال إلى شباب الباحثين والمهندسين الزراعيين والعاملين بالمحطة، بهدف نقلها إلى المزارعين، وخدمتهم على أرض الواقع من خلال التوعية والإرشاد، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية.