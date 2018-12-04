فريد خميس: أفريقيا أرض الفرص الواعدة.. وعلينا العودة لأحضانها

كتب- محمد قاسم:

قال رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، محمد فريد خميس، إن قارة أفريقيا أصبحت محط اهتمام دول العالم، مشيرًا إلى أن أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي زارت 4 دول بالقارة السمراء، وكذلك ألمانيا وأمريكا في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأكد خميس خلال كلمته بندوة "التطورات في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر" بمقر الجامعة بمدينة الشروق، اليوم الثلاثاء، أن كل دول العالم تسعى لإعادة اكتشاف ثروات أفريقيا والعمل على الاستفادة منها، وهو ما جعل أمن البحر الأحمر مهدد وكذلك القارة من خلال القرن الأفريقي، مطالبا بضرورة التكامل الاقتصادي مع القارة السمراء والتعاون الجاد في مجال التعليم والصناعة.

وأضاف: "نحن جميعاً نحمل آمالاً واسعة بأن تعود مصر لأحضان القارة السمراء، فقديماً قالوا أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي على الإطلاق، وفي هذا الملف تحديداً لم نعد نمتلك رفاهية الزمن والمزيد من التأخير، لذلك يصبح التقصير في هذا الأمر يرتقي لمستوى الجريمة".

وأكد خميس أن "أفريقيا أرض الفرص الواعدة، وبيننا وبينها وحدة تاريخ، وكذلك وحدة أهداف، فمصر أفريقية قبل أن تصبح عربية"، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه قناعة مبنية على معرفة أن مصر لابد أن ترجع لقلب إفريقيا، حتى تصبح قوية بدعم أشقائها الأفارقة".

وأشار إلى أن "أفريقيا عانت كثيراً من التهميش، واستمرت عقوداً طويلة مطمعاً للمستعمر وبعد التحرر جاءت العولمة استعماراً جديدا، ولكن بحُلة مختلفة".