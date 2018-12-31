الإنتاج الحربي: شركات القطاع حققت زيادة في الإيرادات 30% عن 2017

القاهرة- أ ش أ:

ترأس الدكتور، محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي - اجتماعات الجمعيات العامة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لختام العام المالي " 2017 / 2018 " والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، بحضور كبار المسئولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الصناعة، ووزارة المالية، وذلك بمقر قطاع التدريب - التابع للوزارة - بمدينة السلام.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الإثنين، إنه تم خلال الاجتماعات التي شارك فيها رؤساء مجالس إدارات وأعضاء جمعيات عشرين شركة ووحدة تابعة للوزارة - استعراض معدلات الأداء في تلك الشركات من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج، والمبيعات وتحقيق معدلات: الأرباح أو الخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة.

وفى ختام أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية - تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات، حيث قد تبين تنفيذ نسبة"101% من المعتمد لهذا العام، وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق " 2017 " بنسبة 30%، حيث بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات مبلغ (11.618 مليار جنيه ) مقارنة بالعام السابق الذى بلغ (8.933 مليار جنيه).

وتم توجيه الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء ، وتلافي مسببات الخسائر في الأرباح.