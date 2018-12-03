بعد واقعة الباسبور.. "الأعلى للإعلام" يخاطب "الاستثمار" لوقف الشركة المالكة لـ"الفصلة"

كتب- مصطفى علي:

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة mo4 المالكة لمواقع كايرو تيم و كايرو زوم، والفصلة، وذلك على خلفية التجاوزات غير المهنية، وإهانته غير المبررة لجواز السفر المصري.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى عددًا من البلاغات من المواطنين وبالفحص تبين أن المواقع غير مرخصة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ اللازم.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، استنكروا ما بثه موقع الفصلة الإلكتروني، مؤكدين أن ما بثه الموقع "يعد اعتداء سافر على الهوية المصرية والأمن القومي المصري والذى يستوحب تقديم المسؤولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة".

وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام و الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.