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    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن خدمات إدارة التجنيد

    06:38 م السبت 29 ديسمبر 2018
    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن خدمات إدارة التجنيد

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    نشر العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، عن تاريخ ونشأة إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة.

    كان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على افتتاح المركز الإلكتروني بإدارة التجنيد والتعبئة؛ لبدء تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

    وشرح الفيديو بعض الخدمات التجنيدية المقدمة من الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، للمواطنين داخل وخارج مصر، وكذلك الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الالكتروني للإدارة.

    يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة؛ بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات التجنيدية للتيسير على المواطنين.

    خدمات إدارة التجنيد المتحدث العسكري تامر الرفاعي الخدمة العسكرية

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