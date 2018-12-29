"الصحفيين" تُكرم رواد المهنة والراحلين بحفل "التفوق الصحفي"

كتب - مصطفى علي:

كرم مجلس نقابة الصحفيين، عدد من قدامى ورواد المهنة، والزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي.

وكان من بين المكرمين من رواد المهنة: السيناريست فاروق توفيق، والمصور مسيو توني فارس، والكاتب مجدي أديب، ومدير تحرير الأخبار مصطفى بلال، والكاتب رياض سيف نصر، والمصور محمد صبري، والناقد الرياضي ماهر فهمي، والكاتبة سهير مراد، والكاتبة عصمت حامد.

كما كرم مجلس النقابة، ذوي شباب المهنة الذين رحلوا هذا العام، وهم: الزميل الراحل أحمد الشرقاوي بجريدة الشروق، والزميل الراحل حازم دياب تسلم الدرع والده محمد ياب، والزميل الراحل رضا غنيم وتسلم الدرع والده، والزميلة الراحلة هند موسى، والزميل الراحل شريف عبدالمنعم، والزميل الراحل علاء عوض، والزميل الراحل أيمن عاشور.