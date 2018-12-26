الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث دمنهور

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع بمدخل مدينة دمنهور، وأسفر عن مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، مساء الأربعاء.

وقال "مجاهد" في تصريحات صحفية، إن المصاب الأول يعاني من اشتباه نزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالساق، والثاني اشتباه مابعد الارتجاج، والثالث كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، والرابع اشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالساق.

وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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