السيسي: تابعت استغاثة والدة التلميذ "محمد أشرف".. ووجهت بتقديم الرعاية اللازمة

كتب- إسلام ضيف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجّه بنقل التلميذ محمد أشرف أحد مصابي مدرسة المرج الخاصة، إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتقديم الرعاية الطبية له.

كان سقف "جيبسون بورد" سقط على عدد من تلاميذ مدرسة المرج الخاصة، الخميس الماضي، الأمر الذي أسفر عن مصرع طالب وإصابة 6 آخرين.

وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وجهت الأجهزة المعنية بنقل إبنى محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له".

كانت والدة الطالب محمد أشرف، قالت إن نجلها يعاني من نزيف داخلي وخارجي في المخ ونزيف في البطن، وكسر في مشط الرجل، وقطم بقصبة ساقه اليمني.

وأضافت: "حالة نجلي تدهورت الأحد الماضي، بعد نزيف فى عينه اليمين، وفقدان حركة يده اليمنى، وامتناعه عن الكلام بعد سوء حالته الصحية".

وناشد الأم بسرعة نقل نجلها لإحدي المستشفيات الكبرى، واتخاذ اللازم لعلاجه، مطالبة بتدخل الجهات الحكومية لإنقاذ نجلها.