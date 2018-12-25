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رئيس الوزراء يصل مقر البرلمان للقاء عبدالعال

04:24 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
رئيس الوزراء يصل مقر البرلمان للقاء عبدالعال

كتب- أحمد علي:
وصل المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مقر البرلمان؛ للقاء الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

يذكر أن هناك عددًا من القضايا العالقة التي طرحها أعضاء محلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع الحالي، في مقدمتها حسم أزمتي محصول قصب السكر.

وشهدت الجلسات الأخيرة، عدة مطالبات من رئيس البرلمان للحكومة، ومنها التزام الوزراء بالحضور خلال الجلسات العامة، بالإضافة إلى تقديم خطة متكاملة خلال 14 يومًا بشأن ترشيد المياه، والتزام الحكومة بالرد على البيانات العاجلة التي يلقيها النواب خلال الجلسات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس النواب علي عبد العال

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