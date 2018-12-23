السعودية ترحل 10 مصريين لمخالفة شروط الإقامة والعمل

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الأحد، 10 مرحلين مصريين قادمين من السعودية، بسبب إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الإقامة والعمل بالمملكة.

وقال مصدر بالمطار، إن 10 مرحلين وصلوا على الطائرة السعودية القادمة من جدة، حيث أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

أقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.