حدث ليلًا| عمرو أديب يعلق على فستان رانيا يوسف والأرصاد: الشتاء بدأ

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها تحذير الأرصاد الجوية من انخفاض الحرارة 13 درجة مع بدء فصل الشتاء رسميًا اليوم، وإعلان صندوق تحيا مصر تفاصيل شراء وحدات في شارع 306 بمصر الجديدة، وتعليق عمرو أديب على فستان الفنانة رانيا يوسف في مهرجان جوائر "ديرجيست".

ويرصد مصراوي، أبرز ما حدث ليلًا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

"كاش وبالتقسيط".. رئيس حي مصر الجديدة يكشف تفاصيل وحدات "شارع 306"

قال العميد أحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، إن افتتاح مشروع شارع 306 التابع لصندوق تحيا مصر يعد باكورة المشروعات في نطاق محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه يعد بدايةً لأول مشروع في منطقة ألماظة.

"سلامة": أرفض الجلوس مع نقيب الصيادلة.. ولن أتخلى عن حقوق الصحفيين

رفض عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الجلوس علي مائدة واحدة مع نقيب الصيادلة إلا بعد عودة حقوق الصحفيين المعتدى عليهم داخل نقابه الصيادلة، واصفًا ماحدث لهم بـ"البلطجة" التي لايمكن السكوت عليها.

فاروق الباز: المواطن المصري أصبح "مُهلهلاً" ويجب إصلاحه (حوار)

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، إن خطة بناء الإنسان المصري التي يُنادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدأ بالتعليم الجيد وتغيير الثقافات الخاطئة للأجيال القادمة.

ويرى "الباز"- في حواره لـ"مصراوي"- أن التعليم المصري أصابه "الخيبة" وبدأ في التراجع منذ الخمسينيات.

بالبطاقة.. "تحيا مصر" يعلن شروط الالتحاق بـ"شارع 306" -فيديو

قال إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق حريص على استيعاب مشروعات الشباب وتشجيعهم على العمل وتقنين أوضاع عربات المأكولات، من خلال مشروع 306 بشارع المفتشين بمنطقة ألماظة.

عميدة "قصر العيني" تكشف سبب تخوف أساتذة بطب القاهرة من لائحة المستشفيات الجامعية

قالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة كلية طب قصر العيني، إن أعضاء هيئة التدريس بالكلية قدموا ملاحظاتهم لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، حول مسودة لائحة التنفيذية المقترحة لقانون المستشفيات الجامعية.

الكويت ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2451 الخاص باليمن

رحبت الكويت باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار 2451 الخاص باليمن، والذي يدعم اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في جولة المشاورات الأخيرة.

مع بدء "الانقلاب الشتوي".. الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض لـ13

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، هو أول أيام فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الشتاء جاء مبكرًا هذا العام فيما يعرف بـ"الانقلاب الشتوي".

ويعرف الانقلاب الشتوي بـ"عيد منتصف الشتاء"، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، هو ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول ساعات للليل خلال العام، ويحدث هذا بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس.

بالفيديو.. هدف وصناعة وإهدار ضمن ملخص لمسات صلاح أمام وولفرهامبتون

ماذا قال كلوب عن صلاح بعد هدفه أمام وولفرهامبتون؟

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي، الهدف الأول الذي أحرزه محمد صلاح في مرمى ولفرهامبتون بـ"العبقري"، قائلًا أن عدد النقاط التي يجمعها فرق الصدارة يجعل الفائز بالدوري بحاجة إلى 105 نقطة من أجل التتويج.

جماهير وولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب "قميص صلاح"

هاجمت جماهير فريق وولفرهامبتون الإنجليزي رومان سايس لاعب خط وسط الفريق بسبب واقعة جمعته بالمصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بين شوطي المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

بالصور| كيف هاجم رواد "السوشيال ميديا" رانيا يوسف بسبب فستانها: "مفيش بطانة أوضح من كدة"

حضرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الجمعة في حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بإطلالة جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالصور| خبير موضة يعلق على فستان رانيا يوسف الجديد: "البطانة أقرب للشورت"

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الجمعة في حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

بالصور| هيفاء وهبي تتألق في حفل الكريسماس بالإسكندرية

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً غنائياً بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى ضمن احتفالات الكريسماس، وسط تواجد عدد كبير من محبي وعشاق أغاني هيفاء، وامتاز الحفل بالإبهار على المستويين السمعي والبصري، وسط تواجد عدد كبير من سيدات المجتمع.

عمرو أديب لرانيا يوسف: "انت مبتتعلميش".. والفنانة: "البطانة موجودة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على فستان رانيا يوسف التي ارتدته خلال حفل توزيع جوائز "الدير جيست"، الذي أقيم بإحدى الفنادق بالقاهرة الجديدة.

أحد أسرار استجابة الدعاء.. يكشفها المفتي السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الذكر يغفر الذنوب، وينور القلوب، ويستر العيوب، ويسهل أمر الدنيا، وييسر الغيوب.