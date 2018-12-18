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وزير الإنتاج الحربي: الدولة تضع الثورة الصناعية الرابعة على رأس أولوياتها

12:01 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
وزير الإنتاج الحربي: الدولة تضع الثورة الصناعية الرابعة على رأس أولوياتها

اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

كتب أسامة عبد الكريم

أوضح اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، أن الدولة تضع الثورة الصناعية الرابعة على رأس أولوياتها لمواكبة التطور الصناعي الكبير وذلك من خلال التعاون مع الخبراء والمؤسسات البحثية، َلافتا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تحالف للثورة الصناعية الرابعة وسوف يتم تطبيق هذه التوصيات في مركز الأبحاث التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال جلسة "التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري"، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد العصار أن سمة العمل في الحكومة الحالية هو التعاون خاصة في مجالي البحث والصناعة، وقد أفرز ذلك منتجات على الأرض مثل محطات التحلية بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاج ٢١ مترًا في الساعة.

محمد العصار وزارة الإنتاج الحربي الثورة الصناعية الرابعة وزارة الهجرة

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