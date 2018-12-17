"الفاو" والجامعة العربية يوقعان اتفاقًا للقضاء على الجوع في المنطقة

القاهرة- أ ش أ:

وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اتفاقا بقيمة 500 ألف دولار لتعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية.

ويبرز الاتفاق، الذي تم توقيعه في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة، التزام الطرفين بالعمل معا مع دول المنطقة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.

وذكر بيان لمنظمة "الفاو" اليوم أن هذا الاتفاق بين المنظمتين يأتي في وقت تتزايد فيه من جديد معدلات الجوع وسوء التغذية، بما يؤثر على 40.2 مليون شخص في المنطقة، وتزيد النزاعات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية من حدة هذه المشكلة، حيث تؤثر على الإنتاج والوصول إلى الموارد الرئيسية.

ويعتبر هذا الأمر تراجعا عن التحسن الثابت الذي حدث قبل عام 2010 عندما كانت معدلات الإنتاج الغذائي أعلى ونقص التغذية وآثاره السلبية أقل.

من جانبه، قال المدير العام المساعد للفاو وممثل المنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد، إنه نتيجة لهذا الوضع، هناك حاجة لبذل الجهود الآن لمواجهة التدهور في حالة الأمن الغذائي في المنطقة من جهة وبناء شراكات يمكنها تعزيز قدرة الدول على مكافحة الجوع في السنوات القادمة من ناحية أخرى.

وخلال حفل التوقيع، وصف ولد أحمد الاتفاق، والذي يعتبر امتدادا للشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، بأنه "محطة بارزة" ستساعد في دفع الجهود المشتركة لبناء منطقة خالية من الجوع.

وقال إن الغذاء والزراعة مهمان في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وليس فقط الهدف الثاني، ويمكن أن يتحول الالتزام التاريخي بأجندة 2030 إلى واقع إذا عملنا معا، مشيرا إلى أن أهداف الأجندة المترابطة تعني أنه يجب التعاون وتبادل المعرفة.

بدورها، قالت مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية ندى العجيزي، إن دعم القضاء على الجوع في إطار الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، يحصل على دعم قوي من جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط، وقد تجلى هذا الدعم في تشكيل لجنة فرعية لإنهاء الجوع في المنطقة العربية.

وفي كلمة خلال مراسم التوقيع، أكدت العجيزي أن الشراكة مع الفاو ستقوي التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بدعم سياسي من الجامعة العربية.

ويهدف البرنامج الذي وقع اليوم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ودعم حوار السياسات على المستوى الإقليمي وإجراء الدراسات المعيارية أو التشخيصية، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجيات يمكنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والنمو الزراعي الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

ويمثل البرنامج فرصة لحكومات المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المتوازنة والزراعة المستدامة من خلال الجهود التشاركية، بما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وكانت جميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت أهداف التنمية المستدامة عام 2015 وحددت عام 2030 كموعد نهائي لتحقيق هذه الأهداف السبعة عشر التي تغطي مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية.