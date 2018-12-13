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    الاثنين.. عزاء إبراهيم سعدة في مسجد عمر مكرم

    05:07 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    الاثنين.. عزاء إبراهيم سعدة في مسجد عمر مكرم

    جنازة إبراهيم سعده

    كتب- مصطفى علي:

    قررت أسرة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم الأسبق، تلقي العزاء في الراحل يوم الاثنين المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

    وشيعت اليوم جنازة الكاتب الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 81 عاما من مسجد عمر مكرم، بعد أن توجه بمسيرة من مقر مؤسسة أخبار اليوم إلى المسجد، ثم وارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بأكتوبر.

    إبراهيم سعدة أخبار اليوم مسجد عمر مكرم

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