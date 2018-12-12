السيسي يستقبل نائب رئيس كوت ديفوار لبحث سبل التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دانيال كابلان دينكان نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، على رأس وفد يضم وزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية، ومدير مكتب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وبحضور محمد معيط وزير المالية، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن نائب رئيس كوت ديفوار سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الإيفواري الحسن واتارا تضمنت دعوة الرئيس لزيارة كوت ديفوار، في إطار تعزيز وتدعيم العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

كما أشاد نائب رئيس كوت ديفوار بالدور الفاعل الذي تقوم به مصر على الصعيد الأفريقي، مثمناً استضافة مصر للعديد من المنتديات والفعاليات الأفريقية، ومن بينها المعرض الأفريقي للتجارة البينية، ومؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، بالإضافة لمنتدى أفريقيا 2018، مثنيًا على ما تمثله تلك الفعاليات من نماذج ناجحة للتفاعل بين الدول الأفريقية والتعرف على أفضل السبل لتعزيز الاستثمار والتجارة بالقارة.

ورحب الرئيس بالوفد الإيفواري رفيع المستوى الذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد حاليًا بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، وطلب الرئيس نقل تحياته للرئيس الإيفواري الحسن واتارا، مرحباً بالدعوة لزيارة كوت ديفوار، ومؤكداً الحرص على تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما أعرب السيد الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة مع كوت ديفوار وحرص مصر على تنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيفواري الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وكذلك تدعيم أنشطة الشركات المصرية بالسوق الإيفواري، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع الأشقاء في كوت ديفوار في مجال بناء القدرات وتحديث قواعد البيانات وتطوير البنية التحتية. كما اتفق الجانبان على بدء الإعداد الجيد على مستوى كبار المسئولين تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة خلال العام المقبل، سعياً لتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وعلى جانب آخر، عبر الرئيس خلال اللقاء عن تمنيات سيادته بالنجاح والتوفيق لكوت ديفوار خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي وتمثيلها للقارة الأفريقية بالمجلس على النحو المأمول والدفاع عن قضاياها ومصالحها.

كما أعرب نائب رئيس كوت ديفوار عن تطلع بلاده لمزيد من تفعيل أطر التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة التي تشهد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، مؤكداً تطلع كوت ديفوار للعمل مع مصر خلال العام المقبل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسياً وأمنياً واقتصادياً والتي تتطلب تضافر الجهود الافريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك، مؤكداً حرص الرئيس الإيفواري على التنسيق الوثيق مع السيد الرئيس حول مختلف الموضوعات الدولية والإقليمية فيما يخص الاتحاد الافريقي وسبل تسوية الأزمات والنزاعات في أفريقيا.